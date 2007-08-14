Незалежні експерти назвали причини фосфорної аварії

Причиною аварії на залізничному перегоні Красне-Ожидів у Львівській області, що привела до витоку і займання жовтого фосфору, став незадовільний технічний стан залізничної цистерни, що належить АТ “Казфосфат”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції, присвяченій результатам незалежної експертизи, повідомив проректор по науковій роботі Дніпропетровського Національного університету, професор Сергій МЯМЛІН.

За його словами, незалежна експертна група дійшла висновку, що причиною аварії стали два чинники: зношеність одного з колісних візків цистерни і її запобіжний випускний клапан, який був заглушений.

«Десята цистерна, по ходу потягу, котра перша зійшла з колії, пройшла несанкціоновану з виробником (Маріупольський завод «Азовмаш» - УНІАН) модернізацію в Казахстані. Точніше сказати, в ході ремонту, були погіршені її технічні характеристики. Казахські ремонтники з якоїсь причини не змогли відремонтувати чи замінити запобіжний випускний клапан цистерни і просто його заварили. Цей пристрій відповідає за підтримку нормального тиску в цистерні при транспортуванні фосфору. Несправний клапан став причиною неправильного теплообміну між повітряним прошарком, що знаходився над захисним шаром води, і фосфором, що привело до його оплавлення», - пояснив експерт.

Крім того, за його даними, було встановлено, що один з колісних візків цистерни був дуже зношений, що привело до її перекосу, а згодом і до сходження з колії.

Решта «всіх чинників, що розглядалися експертною групою як можливі причини аварії, були відкинуті», - зазначив С.МЯМЛІН.

Він зазначив, що експертна група рекомендує підвищити контроль за технічним станом рухомого складу, що проходить через територію України. «Формально технічний стан цистерни відповідав вимогам, але фактично цистерна знаходилася в незадовільному стані. Ми переконані, що слід більше уваги приділяти технічному перебуванню рухомого складу на пунктах переходу, розташованих на наших кордонах», - підкреслив С.МЯМЛІН.

Як повідомляв УНІАН, у своєму інтерв`ю тижневику «Контракти» від 13 серпня міністр транспорту Микола РУДЬКОВСЬКИЙ з посиланням на дані попередньої технічної експертизи, заявив, що «вже є підстави стверджувати, що аварія викликана порушенням правил вантаження жовтого фосфору і несправністю цистерни, котра першою зійшла з рейок. З`ясувалося, зокрема, що в місці витоку фосфору була відсутня ущільнююча прокладка, а також не працював клапан регулювання тиску в цистерні. Можливо, додатковим чинником аварії стала несправність однієї ресори цистерни», - сказав М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

У зв`язку з цим він підкреслив, що «є ряд питань до власника вантажів - казахської компанії». За даними міністра транспорту України, причин аварії, за які несли б відповідальність працівники «Укрзалізниці», не виявлено.

«Експерти ретельно проаналізували, чи змінилася ширина колій внаслідок аварії. І встановили, що залізничне полотно було у нормальному стані. Робота комісії триває, фахівці Новосибірського державного університету шляхів сполучення уточнюють деякі нюанси», - додав М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня прес-служба «Залізниць Казахстану» поширила повідомлення про те, що причиною сходження цистерн з фосфором з рейок є ремонт залізничних колій, що проходив у день проходження вантажу на ділянці.

*** 16 липня в Буському районі Львівської області на залізничному перегоні Красне-Броди поблизу станції Ожидів Львівської залізниці при нез’ясованих обставинах сталася аварія вантажного потягу. У составі потягу знаходилося 58 вагонів, зокрема 15 спеціальних цистерн по 50 тонн кожна, з жовтим фосфором.

В результаті аварії зійшли з рейок 15 цистерн із жовтим фосфором, 6 з яких зайнялися.

Під час ліквідації пожежі утворилася хмара з продуктів горіння, в зону ураження потрапили 14 населених пунктів Буського району та окремі території Радехівського і Бродівського районів області.

Наслідки аварії були ліквідовані 27 липня.