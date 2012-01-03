Вибух у Кременчуці: один загиблий, один поранений

У Кременчуці внаслідок вибуху одна людина важко травмована, ще одна померла в лікарні.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю Управління МВС України в Полтавській області, сьогодні о 5.30 до чергової частини Кременчуцького міського управління по телефонній лінії «102» надійшло повідомлення від жителя міста, який розповів правоохоронцям про те, що по бульвару Автокразівському почув вибух, після чого побачив двох чоловіків, які лежали на асфальті.

Слідчо-оперативна група, що виїхала на місце пригоди, встановила, що поблизу будинку 45 по бульвару Автокразівському в безконтактному стані знаходяться двоє невідомих чоловіків із численними травмами тулуба та кінцівок. На землі лежала чека від гранати.

Невідомий громадянин приблизно 30-ти років був госпіталізований в реанімаційне відділення 3-ої міської лікарні з діагнозом «політравма, травматична ампутація правої нижньої кінцівки». «Лікарі до останнього боролися за життя чоловіка, проте врятувати його не вдалося. Від отриманих поранень чоловік помер у лікарні. Особа чоловіка встановлюється», - сказано в повідомленні.

Особу другого потерпілого встановлено. Ним виявився 40-річний житель міста Кременчук. Чоловіка доставлено в приймального відділення 2-ої міської лікарні з діагнозом: «вогнепальні поранення обличчя й живота». Стан важкий.

Подробиці НП встановлюються.