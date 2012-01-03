Чоловік осліп через феєрверк

У новорічну ніч у селі Банилів-Підгірний Сторожинецького району Чернівецької області двоє місцевих жителів отримали травми обличчя під час запуску феєрверків.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю Управління МНС України у Чернівецькій області, чоловіки 1967 та 1984 років народження потрапили до райлікарні з вогнепальними пораненнями обличчя та очей.

Згодом, враховуючи складність отриманих травм, постраждалих перевезли до обласної лікарні. За попередньою інформацією, один з пацієнтів повністю осліп на одне око.