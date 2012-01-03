Про «замінування» Київського вокзалу повідомив «ясновидець»

Кримінальну справу за фактом неправдивого повідомлення про замінування Київського залізничного вокзалу порушено на Рівненщині.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Рівненській області.

Автором повідомлення, яке міліція отримала у новорічну ніч, виявився 58-річний мешканець села Остки Рокитнівського району. Правоохоронцям він пояснив, що його до такого вчинку спонукало видіння. Тож він вирішив усіх попередити. Сусіди кажуть, що «ясновидець» веде самотній спосіб життя, не спілкується ні з ким, але не проти випити чарку. Про його "екстрасенсорні" здібності досі односельці не чули.

Наразі з «ясновидця» взято підписку про невиїзд.