На Дніпропетровщині міліціонери підкинули жінці метамфетамін

Прокуратура Дніпропетровської області розслідувала і направила до суду кримінальну справу, порушену за спільними з Управління СБУ в області матеріалами, стосовно трьох оперуповноважених сектору карного розшуку за ч.1 ст.365 та ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (перевищення влади та одержання хабара).

Про це повідомляє сайт Генеральної прокуратури України з посиланням на прес-службу прокуратури Дніпропетровської області.

«Досудовим слідством встановлено, що зазначені особи, діючи за попередньою домовленістю, при особистому огляді громадянки Т., проводити який вони не мали права, підкинули їй психотропну речовину «метамфетамін» та, погрожуючи порушити проти неї кримінальну справу, вимагали хабар – 1000 доларів США. Проте при отриманні жаданих грошей хабарники були затримані правоохоронцями, після чого за поданням прокуратури судом їм було обрано запобіжний захід – взяття під варту», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі Дніпропетровської області зазначають, що подальшу долю зловмисників вирішуватиме суд, за скоєний злочин їм загрожує до десяти років позбавлення волі.