Злочинці 5 років обкрадали церкви

У Тернопільській області затримано злочинну групу, члени якої впродовж 5 років обкрадали дерев’яні церкви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції начальник обласного управління міліції Федір БОРТНЯК.

«Після затримання з’ясувалося, що злодіїв уже притягували до відповідальності у Рівненській області. Знаючи методи, за якими працюють правоохоронці при розкритті таких злочинів, вони робили все для того, щоб не залишати слідів крадіжок, відповідно, шукали їх тривалий час», – зауважив Ф.БОРТНЯК.

За його словами, вийти на злочинну групу вдалося після отримання оперативної інформації про те, що готується оборудка з продажу великої партії ікон. Після зупинки працівниками ДАІ обумовленого автомобіля в ньому було виявлено 24 крадені ікони, а після затримання ще одного крадія в Одеській області у нього вилучили ще 56 раритетів.

Окремі ікони, які викрадали злодії, датуються XVIII ст., найдорожча з них – «Святого Миколая» – коштує орієнтовно 30 тис. доларів.

«Крадене злодії збували за безцінь. Скажімо, за партію з 15 ікон вони взяли 5 тис. доларів, тоді як перекупники після реставрації продавали ці ікони по 5-30 тис. доларів за одну», – зауважив Ф.БОРТНЯК.

За його даними, правоохоронці затримали і киянина, який скуповував крадене.