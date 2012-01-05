Кабмін: хліб, бензин та іномарки не подорожчають

В уряді запевняють у відсутності жодних підстав для подорожчання у 2012 році хліба, бензину та автомобілів.

Про це йдеться у розміщеному на Урядовому порталі коментарі Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України з приводу інформації у ЗМІ про те, у 2012 році в Україні можуть підвищитися ціни на ці товари.

“Жодних підстав для подорожчання хліба немає. Очікуваному слабкому через несприятливі погодні умови врожаю 2012 року допоможе щедрий урожай 2011-го, частку зерна якого буде збільшено в перехідних запасах. Завдяки тому, що уряд завчасно вирішує це питання, споживачі цього просто не відчують, адже хліба в державній коморі буде досить навіть якщо найпесимістичніші прогнози на урожай 2012-го справдяться, тож і підстав для здорожчання паляниць не виникне”, - йдеться у коментарі.

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, у поточному маркетинговому році обсяги виробництва зернових культур оцінюються на рівні 56,4 млн. тонн, з них пшениці – 22,4 млн. тонн, з якої 13,5 млн. тонн – продовольча.

Очікується, що пропозиція зерна на внутрішньому ринку перевищить 62 млн. тонн за потреби внутрішнього споживання зерна у 26,7 млн. тонн.

У коментарі також зазначається, що ситуація зі станом посівів озимих зернових культур, зокрема пшениці, викликає занепокоєння, оскільки через несприятливі метеорологічні умови втрати озимих можуть бути на площі 2 млн. га.

“Тож при подальшому критичному розвитку ситуації зі станом посівів, урожай озимої пшениці у 2012 році може скласти від 12 до 16 млн. тонн, з якої продовольчої пшениці – 6-8 млн. тонн”, - йдеться у коментарі.

Однак навіть за такого урожаю, зазначають в уряді, у 2012 році запаси пшениці будуть достатніми для забезпечення внутрішніх потреб. При цьому ще очікується й формування надлишків такого зерна, яке буде поставлено на експорт.

Також в уряді підкреслюють, що для завчасного попередження ситуації з очікуваним невисоким врожаєм 17 листопада в Мінекономіки на засіданні міжвідомчої робочої групи зі складання балансу попиту та пропозиції зернових культур було прийнято рішення про доцільність збільшення перехідних запасів продовольчої пшениці на 3 млн. тонн - до 5,4 млн. тонн. Таким чином, перехідні запаси всіх зернових культур можуть становити 9,1 млн. тонн.

Щодо подорожчання імпортних автомобілів, то в уряді підкреслюють, що рішення, які б впливати на авторинок, не приймалися.

З приводу імовірного підвищення цін на бензин в уряді відзначають можливість виникнення “спекулятивних” прагнень до цього нафтотрейдерів. “Заперечувати таких бажань, звісно, не можна. Однак жодних об’єктивних причин для подорожчання бензину немає. А будь-яким спекулятивним змовам монополістів буде дано жорстку відсіч”, - запевняють у Кабміні.