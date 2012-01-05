Олег Скрипка кличе колядувати

У козацькому селищі "Мамаєва Слобода" 7-8 січня відбудеться етнічний фестиваль "Країна мрій Різдвяна".

Про це повідомляє офіційний сайт фестивалю.

"Різдво – надзвичайне свято, що пробуджує в людях найвищі почуття, закликає до внутрішнього відродження та оновлення, дарує духовну радість. Воно овіяне піднесеним настроєм, очікуванням дива, а від радісної і щирої коляди, заспіваної гуртом з найкращими знавцями і співцями народної традиції, очищується не лише власна душа, а й сучасний світ довкола", - сказав засновник і творчий керівник фестивалю "Країна мрій" Олег СКРИПКА.

На його думку, саме у ці дні важливо звернутись до звичаїв, котрі побутували в Україні, відшукати їхній зміст і втрачену духовність. "Наша мета – надати змогу українцям зазирнути в цю відроджену традицію, зрозуміти її та прищепити до сучасного життя. Адже лише те суспільство, яке культивує і береже віковічні надбання культури свого народу, зможе досягти розквіту", - переконаний О.СКРИПКА.

Святкова програма передбачає ярмарок народних майстрів, катання на санчатах, традиційну різдвяну Шопку, співи біля вогнищ, куштування козацького кулішу, а також святкові виступи О.СКРИПКИ і гуртів "Кросна", "Божичі" та "Воплі Відоплясова".