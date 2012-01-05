У Сєверодонецьку знайшли джерело радіації

Джерелом радіаційного зараження грунту по вул. Курчатова, 36 біля поліклініки №2 у Сєверодонецьку була капсула з цезієм, яка знаходилася в землі на глибині 30-35 см. Гамма-випромінювання на майданчику недалеко від поліклініки становило 70 мкР/год. при природному фоні 25 мкР/год.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Луганської облдержадміністрації з посиланням на заяву першого заступника губернатора області Едуарда ЛОЗОВСЬКОГО.

За його словами, 30 грудня капсула розміром 1х2 см, що містить цезій-137, який використовується у вимірювальних приладах, була витягнута й вивезена в безпечному контейнері в Дніпропетровську область. Капсулу передано на державний міжобласний спеціалізований комбінат «Радон», який займається похованням радіаційних відходів.

«Після видалення джерела випромінювання рівень радіації на місці його знахідки відповідає природній нормі – 22 мкР/год. Поверхневого забруднення грунту фахівці не виявили. Забруднення навколишнього середовища й опромінювання людей не відбулося», – сказав Е.ЛОЗОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що наразі відповідні органи проводять розслідування, яким чином капсула з радіаційною речовиною могла опинитися в грунті на міській вулиці.

«Інформаційна хвиля була піднята жовтою пресою з Києва. Подана ними інформація не відповідає дійсності. На відміну від журналістів, населення Сєверодонецька й Луганщини в цілому проявило цілком обгрунтований спокій», - зазначив Е.ЛОЗОВСЬКИЙ, коментуючи подію у Сєверодонецьку, що отримала широкий резонанс .

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня минулого року в у Сєверодонецьку Луганської області по вул. Курчатова, 36 біля поліклініки №2 на частині тротуару й газону у декілька метрів було виявлено перевищення радіаційного фону.

За даними прокуратури, заражений цезієм грунт у розмірі 0,25 м куб. за допомогою техніки був вилучений і вивезений за територію міста. В прокуратурі зазначили, що частину грунту було передано на експертизу, за підсумками якої ухвалюватиметься рішення про порушення кримінальної справи.