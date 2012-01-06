У США виконали першу цього року страту

У США виконано перший у 2012 році смертний вирок, повідомляє Associated Press. В одній з в'язниць штату Оклахома в четвер, 5 січня, страчений 49-річний Гері Роланд Велч (Gary Roland Welch), засуджений за вбивство.



Велчеві була зроблена смертельна ін'єкція. Перед тим, як отрута подіяла, він, як повідомляється, декламував щось із скандинавської міфології, вивченням якої займався у в'язниці.



Страта пройшла лише в присутності персоналу в'язниці. Родичі жертви Велча вирішили не спостерігати за виконанням вироку. Сам засуджений також не скористався правом покликати кого-небудь на свою страту.



За три тижні до страти, коли йому остаточно відмовили у пом'якшенні вироку, Велч намагався покінчити з собою, перерізавши горло лезом для гоління. За останні 20 років Велч став другим засудженим до смерті в штаті Оклахома злочинцем, який вчинив спробу самогубства напередодні страти.



Гері Роланд Велч, нагадує Лента.ру, був засуджений до смертної кари за вбивство Роберта Гардкасла (Robert Hardcastle), вчинене в місті Майамі, штат Оклахома, 25 серпня 1994 року. Велч і його спільник Клоді Коновер (Claudie Conover) до смерті побили Гардкасла біля його будинку. Велч своєї провини повністю не визнав, заявивши, що вбивство Гардкасла було самообороною, проте суд його доводи не переконали. На своїй версії подій Уелч продовжував наполягати до кінця життя.



Клоді Коновер, визнаний співучасником вбивства, також був засуджений до вищої міри покарання, однак пізніше йому замінили страту на довічне ув'язнення без права прохання про помилування. Коновер помер у в'язниці в 2001 році.