У Житомирі побили й пограбували міліціонера

У Житомирі невідомі побили та пограбували співробітника міліції, відібравши у нього особисті речі та пристрій для відстрілу гумових куль.

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомила керівник відділу громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Алла ВАЩЕНКО.

За її словами, це сталося ще 1 січня, міліціонер був «не при виконанні службових обов’язків, не у формі".

При цьому А.ВАЩЕНКО уточнила, що на чоловіка напали у його під’їзді, збили з ніг та вдарили по голові.

"Напад скоєно без очевидних причин. Питання щодо доцільності порушення за цим фактом кримінальної справи вирішуватиметься після проведення судово-медичної експертизи, все залежатиме від ступеню тяжкості ушкоджень, які отримав потерпілий", - наголосила А.ВАЩЕНКО.