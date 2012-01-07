«Візз Ейр» відновить авіаперельоти зі Львова

Перша українська бюджетна (лоукост) авіакомпанія «Візз Ейр Україна» (WizzAir Ukraine) має намір з березня 2012 року відновити авіаперельоти з міжнародного аеропорту «Львів».

Як повідомили УНІАН у компанії, планується, що компанія двічі на тиждень виконуватиме рейс зі Львова до Дортмунда (Німеччина) і тричі на тиждень рейс до Венеції /Тревізо (Італія).

«Відновити перельоти дало змогу завершення ремонту злітно-посадочної смуги аеропорту. Модернізація аеропорту підвищила якість обслуговування пасажирів», - зазначив генеральний директор «Візз Ейр Україна» Сергій ДЕМЕНТЬЄВ.

Нагадаємо, що рейси до Дортмунда і Венеції/Тревізо з травня 2011 були перенесені зі Львова до аеропорту «Київ» (Жуляни).

Довідка УНІАН. «Візз Ейр Україна» – перша бюджетна (лоукост) авіакомпанія, ліцензована Міністерством транспорту і зв'язку України. На сьогодні флот авіакомпанії складається з двох літаків Airbus A320.

Входить до групи компаній Wizz Air, що є найбільшим лоукост-авіаперевізником у Центральній і Східній Європі.

З 27 березня 2011 року авіакомпанія «Візз Ейр Україна» змінила аеропорт базування в Києві і почала здійснювати рейси з аеропорту «Київ» (Жуляни) замість міжнародного аеропорту «Бориспіль».

У 2011 році «Візз Ейр Україна» планувала перевезти 700 тис. пасажирів, що на 28% більше, ніж у 2010 році, коли було перевезено 546 тис. пасажирів.

Будівництво нового аеровокзалу Міжнародного аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького наприкінці 2011 року завершила корпорація «Альтис-холдинг» (Київ). Тестова експлуатація нового терміналу триватиме до березня 2012 року, після чого буде розпочато його комерційне використання.

Реконструйований Міжнародний аеропорт «Львів» розрахований на обслуговування суден класу «А», «В», «С», а також класу «D» (типу Boeing-767).

Реконструкцію ЗПС аеродрому «Львів» здійснює ФПГ «Альтком» (Донецьк).