«Одесагаз» знизила ціну вдвічі

В результаті прокурорського реагування щодо незаконності встановлення цін на скраплений газ керівництво ПАТ «Одесагаз» знизило більш як удвічі – із 239 грн. до 106 грн. 89 коп. - ціну балона газу для побутового використання населенням Одеської області в поточному році.Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області.

Спільною перевіркою працівників прокуратури і спеціалістів Антимонопольного комітету України встановлено, що торік «розрахункова ціна на скраплений газ для побутового використання населенням на території області була найвищою в Україні і становила 239 грн. за балон», уточнили в прокуратурі.

Посадовими особами ПАТ «Одесагаз» допущено «зловживання монопольним становищем під час формування планово-відпускної ціни скрапленого газу, що є порушенням ст. 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції». За це 7 посадовців Товариства притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Крім того, прокурорами Овідіопольського, Саратського і Татарбунарського районів Одеської області викрито факти внесення завідомо недостовірних даних до реєстрів заміни балонів скрапленого газу населенню, що зумовило порушення чотирьох кримінальних справ згідно ст. 358 (підроблення документів) Кримінального кодексу України, які направлено до органів внутрішніх справ для проведення досудового слідства.