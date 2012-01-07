У США чоловіків визнали жертвами зґвалтувань
Віце-прем'єр назвав це перемогою
ФБРвпершеза83 рокионовиловизначення зґвалтування, додавшитуди якжертвчоловіків ілюдей,які фізичнонасильству неопиралися,повідомляєБі-бі-сі.
Нове визначеннядозволитьзбільшитичислолюдей,яківважаютьсяжертвамизґвалтування,алеприцьому непозначитьсянафедеральномута державномузаконодавстві.
Ранішезґвалтуваннямвважалися "статеві зносиниз жінкою, вчинені іззастосуваннямсилиі протиїїволі".
Віце-президентСШАДжоБайден, який порушив питанняпро необхідністьзмінивизначеннязґвалтування влипні2011 року,назвав подіюперемогоюдлятих, "чиїстраждання небуливрахованіпонад 80років".
Одназ п'яти жінокта одинз 71чоловіказазналисексуальногонасильства, свідчатьдані дослідженнявід 2010року, проведенеЦентрамиз контролюза захворюваннями.