У США чоловіків визнали жертвами зґвалтувань

Віце-прем'єр назвав це перемогою

ФБРвпершеза83 рокионовиловизначення зґвалтування, додавшитуди якжертвчоловіків ілюдей,які фізичнонасильству неопиралися,повідомляєБі-бі-сі.



Нове визначеннядозволитьзбільшитичислолюдей,яківважаютьсяжертвамизґвалтування,алеприцьому непозначитьсянафедеральномута державномузаконодавстві.



Ранішезґвалтуваннямвважалися "статеві зносиниз жінкою, вчинені іззастосуваннямсилиі протиїїволі".



Віце-президентСШАДжоБайден, який порушив питанняпро необхідністьзмінивизначеннязґвалтування влипні2011 року,назвав подіюперемогоюдлятих, "чиїстраждання небуливрахованіпонад 80років".



Одназ п'яти жінокта одинз 71чоловіказазналисексуальногонасильства, свідчатьдані дослідженнявід 2010року, проведенеЦентрамиз контролюза захворюваннями.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter