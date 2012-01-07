Завтра, 8 січня, на території України очікуються дощі з мокрим снігом.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вночі у більшості західних та північних областей без опадів, вдень невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, у східній частині, Криму та Приазов’ї південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 1-6° морозу, у східній частині та південних областях вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла, в Криму вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°.

У Києві та Київській області завтра утримається хмарна погода. Вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.