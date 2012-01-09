Синоптики обіцяють сніг у Карпатах

10 січня, за прогнозами синоптиків, у північних областях України, у більшості західних областей та на Вінниччині без істотних опадів, лише в карпатському регіоні пройде невеликий сніг.

Про це УНІАН повідомили в укргідрометцентрі.

На дорогах України очікується ожеледиця. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; в Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу.

На решті території пройде невеликий, у центральних областях, вночі і в південній частині помірний мокрий сніг та дощ, подекуди налипання мокрого снігу. У східних областях вночі та вранці місцями туман. Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла, в Криму 2-7° тепла.

Вітер на Правобережжі переважатиме північно-західний, на Лівобережжі північно-східний, в Криму південно-західний, 5-10 м/с.

У Києві та області без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. По м. Києву температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.