На Волині пенсіонер під час полювання поцілив товаришу в спину

На Волині під час полювання вогнепальне поранення отримав місцевий житель.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, на околиці одного з селищ Волинської області 8 січня пенсіонер з міста Ковель під час полювання з власної необережності пострілом із зареєстрованої мисливської рушниці поранив у спину жителя цього ж міста, 1969 року народження. Потерпілого госпіталізовано.