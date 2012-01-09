На Волині пенсіонер під час полювання поцілив товаришу в спину
22:28, 09 січня 2012Суспільство
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Із мисливської рушниці
На Волині під час полювання вогнепальне поранення отримав місцевий житель.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, на околиці одного з селищ Волинської області 8 січня пенсіонер з міста Ковель під час полювання з власної необережності пострілом із зареєстрованої мисливської рушниці поранив у спину жителя цього ж міста, 1969 року народження. Потерпілого госпіталізовано.
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