У Жмеринці затримали підозрюваних у вбивстві школярки

Вінниця. 10 січня. УНІАН. У Вінницькій області міліція затримала двох підозрюваних у вбивстві 14-річної школярки.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, затримані - двоє чоловіків 20-ти та 21-го року. Обидва – непрацюючі жителі м. Жмеринка.

В УМВС також повідомили, що сьогодні на місці злочину буде проведено слідчий експеримент із відтворення злочину.

Як повідомляв УНІАН, увечері 6 січня в м. Жмеринці Вінницької області в парку ім. Горького було виявлено мертвою 14-річну дівчинку, ученицю 8-го класу місцевої школи. Згідно з попереднім висновком судово-медичної експертизи, смерть дитини настала внаслідок механічної асфіксії.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство).