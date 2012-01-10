Чергове самогубство у Сєвєродонецьку: з вікна викинувся 22-річний хлопець

У Сєверодонецьку Луганської області 22-річний хлопець викинувся з вікна багатоповерхівки через нещасливе кохання.

Як повідомила УНІАН прес-секретар УМВС у Луганській області Тетяна ПОГУКАЙ, молодий чоловік покінчив життя самогубством уночі 6 січня.

«Він викинувся з 9 поверху через нещасливе кохання. Розлучився з дівчиною», - сказала Т.ПОГУКАЙ.

Як повідомляв УНІАН, у Сєверодонецьку в листопаді минулого року зафіксовано п`ять випадків, коли люди викидалися з вікон багатоповерхових будинків.