Чергове самогубство у Сєвєродонецьку: з вікна викинувся 22-річний хлопець
12:41, 10 січня 2012Суспільство
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Через нещасливе кохання
У Сєверодонецьку Луганської області 22-річний хлопець викинувся з вікна багатоповерхівки через нещасливе кохання.
Як повідомила УНІАН прес-секретар УМВС у Луганській області Тетяна ПОГУКАЙ, молодий чоловік покінчив життя самогубством уночі 6 січня.
«Він викинувся з 9 поверху через нещасливе кохання. Розлучився з дівчиною», - сказала Т.ПОГУКАЙ.
Як повідомляв УНІАН, у Сєверодонецьку в листопаді минулого року зафіксовано п`ять випадків, коли люди викидалися з вікон багатоповерхових будинків.
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