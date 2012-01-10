Двох жінок вбили за борг 200 доларів?

На Прикарпатті затримано підозрюваного у вбивстві двох жінок, тіла яких знайшли на сміттєзвалищі. Міліція встановила, що вбивця позбавив їх життя за 200 доларів боргу.

Про це сьогодні на прес-конференції повідомив керівник обласного УМВС, генерал-майор міліції Василь ВАРЦАБА.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Івано-Франківській області, за його словами, за підозрою у вбивстві затримано раніше судимого 44-річного чоловіка.

За словами В.ВАРЦАБИ, «в розкритті злочину допомогло використання можливостей кінологічної служби. Службовий пес взяв слід від контейнера, де експерти-криміналісти виявили плями крові, і привів до будинку, де ймовірно були вбиті жінки. Таким чином ми встановили осіб потерпілих. Ними виявилися 28-річна власниця квартири і її 25-річна подруга, теж мешканка обласного центру. До вечора працівники карного розшуку встановили і затримали особу, щодо якої були обґрунтовані підстави підозрювати у вчиненні вбивства двох жінок».

За даними керівника УМВС, затриманий визнав свою провину.

Убивство було скоєне увечері 3 січня, коли цей чоловік зайшов до знайомих жінок і почав вимагати повернути йому борг у сумі 200 доларів. Під час конфлікту він схопив ніж і вбив жінок.

Щоб приховати злочин зловмисник вимив підлогу в квартирі, потім пішов додому, звідки повернувся з велосипедом і великою сумкою. В сумці він почергово перевіз тіла вбитих до майданчика з контейнерами для побутових відходів.

Генерал повідомив, що підозрюваний у 2007 році умовно-достроково звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вбивство двох громадян у Словаччині. Свого часу суд присудив йому 14 років в’язниці, засуджений був звільнений після 10-річного ув’язнення, останнім часом консультував громадян з дресирування собак.

Нині він притягується до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого п.1 і п.13 ч.2 статті 115 Кримінального кодексу України (Навмисне вбивство двох або більше осіб, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство). Суд обрав підозрюваному міру запобіжного заходу – взяття під варту.

Як повідомляв УНІАН, зранку 4 січня 2012 року в чергову частину Тисменицького райвідділу міліції надійшло повідомлення зі спецкомбінату «Івано-Франківськсміттєзвалище» про те, що на території звалища побутових відходів поблизу села Рибного виявлено труп жінки з тілесними ушкодженнями – різаною раною в ділянці шиї. У ході огляду сміттєзвалища працівники міліції виявили великогабаритну сумку з трупом жінки. На тілі покійної були аналогічні ножові поранення.