На Буковині чоловік помстився міськраді

Співробітники Управління СБУ в Чернівецькій області викрили зловмисника, який втрутився у функціонування і заблокував доступ до офіційного веб-сайту однієї з міських рад краю.

Як повідомили УНІАН у прес-служба УСБУ в Чернівецькій області, встановлено, що зловмисником виявився колишній працівник комунальної медіа-компанії, який виконував обов’язки адміністратора сайту міськради.

Через кілька місяців після звільнення, скориставшись тим, що код доступу адміністратора не було змінено, без дозволу і відома власника інформації, зловмисник втрутився у роботу офіційного сайту органу місцевого самоврядування.

Стосовно зловмисника Служба безпеки порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання у роботу комп’ютерних мереж) Кримінального кодексу України. Санкція за такий злочин передбачає штраф до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до двох років.

Наразі триває слідство.