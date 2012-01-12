Податкова: підвищення акцизів принесе в бюджет більше мільярда

Підвищення акцизів дасть можливість додатково залучити до бюджету понад 1,3 млрд. грн.

Про це йдеться в офіційному висновку Державної податкової служби України (ДПСУ) щодо закону № 4235-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів», повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

За розрахунками податківців, значну частину - близько 1 млрд. грн. - додаткових надходжень буде зібрано у вигляді акцизу з імпортерів і виробників лікеро-горілчаних і тютюнових виробів, нафтопродуктів, скрапленого газу, а також власників окремих видів автотранспорту.

Разом з тим, введення нових ставок дозволить знизити споживання українцями алкоголю і тютюну, вважають аналітики ДПСУ. Вони прогнозують зменшення поставок цієї продукції на внутрішній ринок.

У ДПСУ відзначають, що об'єднання всіх платежів із видобувачів корисних копалин в єдиний збір - плату за користування надрами - дозволить спростити процедури адміністрування. Проте значного зростання цього збору не передбачається: за підсумками 2011 року сплачено 2,64 млрд. грн., а у 2012 році ця сума збільшиться на 198,5 млн. грн. (6,6%).

Індексація ставок збору за використання води дасть державі додатково 98,2 млн. грн.

Найменше принесе перегляд збору за спеціальне користування лісовими ресурсами - тільки 19,3 млн. грн. додаткових надходжень.

В цілому, вважають податківці, набирання чинності законом не принесе істотних надходжень до бюджету, однак «дозволить забезпечити відповідність розмірів ставок податків і зборів інфляційним процесам».