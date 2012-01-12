З України випровадили злодія в законі на прізвисько «Вальтер»

З території України видворено «злодія в законі» - громадянина РФ, відомого у кримінальних колах на прізвисько «Вальтер», якого днями було затримано у Києві.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України.

За словами заступника начальника ГУБОЗ МВС України Віталія СТРИЖАКА, «Вальтеру» заборонено в’їзд на територію України терміном на 5 років.

За інформацією правоохоронних органів Російської Федерації, 66-річний чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, востаннє - за незаконний обіг наркотичних засобів. Цей громадянин має вплив на ОЗГ, які займаються збутом наркотиків на території України. Крім цього, у 2011 році, після звільнення з місць позбавлення волі, він намагався налагодити контрабандні поставки товарів народного вжитку до нашої держави.

У грудні минулого року працівниками ГУБОЗ одночасно у Львові та Києві було затримано раніше засуджених 39-річного громадянина Грузії та 37-річного росіянина, відомих у кримінальному світі на прізвиська «Рамаз» і «Ваха». Відносно вказаних осіб також було прийнято рішення про видворення і винесено постанову про заборону в`їзду на територію України терміном на 5 років.

Всього упродовж 2011 року завдяки зусиллям підрозділів УБОЗ за межі України видворено 9 осіб даної категорії, ще чотирьох притягнуто до кримінальної відповідальності.