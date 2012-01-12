У Львові затримали «липового» міліціонера, який співав караоке

У Львові затримано чоловіка, який видавав себе за майора міліції, виступаючи у міліційській формі в одному із караоке-барів міста.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, відвідувачі караоке-бару були переконані, що перед ними виступає справжній міліціонер.

«Мене знають як майора міліції. І ставляться до мене відповідно», - зізнався правоохоронцям затриманий.

„Псевдоміліціонер переконує - не хотів нікого дурити. Мовляв, для нього це був лише спосіб самовираження. Коли в нього після чергового „концерту” працівники міліції попросили пред’явити документи, він простягнув їм «липове» посвідчення майора міліції. Самозванця затримали і доставили до райвідділу. Вже тут він зізнався, що міліцейську форму вдягає не вперше. Стати правоохоронцем вирішив, коли втратив роботу. Розуміючи, що до міліцейських лав у його віці вже навряд чи візьмуть, чоловік обрав собі інший шлях - виготовив підроблене посвідчення, купив однострій та перевтілився у майора міліції”, - зазначається у повідомленні СЗГ.

Порушено кримінальну справу за підробку документів. Псевдоміліціонеру загрожує до двох років обмеження волі.