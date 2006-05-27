Юрій Луценко дякує Тимошенко з Одеси

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО обговорив сьогодні з керівництвом Одеси та області шляхи вирішення соціальних, у тому числі і житлових проблем співробітників міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр повідомив на прес-конференції, підкресливши, що «одним із варіантів є виділення під житло будівель розформованих військових частин».

Крім того, зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, йшлося про забезпечення міліціонерів нормальними умовами відпочинку. Зокрема він пообіцяв, що «земельна ділянка в курортній Затоці, де департамент ДАІ збирався побудувати оздоровчу базу, планується передати одеській міліції. Там відпочиватимуть виключно сім`ї співробітників «Беркута» і патруля, ймовірно, «Сокола». Міністр обіцяє зробити все, щоб вирішити це питання до кінця літнього сезону.

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що співробітники міліції не можуть розраховувати на серйозне підвищення зарплати в нинішньому році. «Бюджет країни достатньо складний», – пояснив він. Міністр нарікає, що через низьку заробітну платню (900 – 1000 грн.- УНІАН) і відсутність житла недоукомплектованість особового складу патрульної служби становить 25%.

Стосовно зарплати міністра, то, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, вона складає близько 20 тис. грн. в місяць. Він висловив подяку Юлії ТИМОШЕНКО, яка, будучи главою уряду, ініціювала підвищення зарплати міністрів. «Це дозволяє мені не замислюватися про необхідність добувати гроші на новий костюм, краватку або прийом моїх колег з Молдови, Грузії, Азербайджану», – сказав Ю.ЛУЦЕНКО. Він не приховує, що недавно «в приватному порядку пригощав своїх іноземних колег в одному з київських ресторанів і особисто оплатив рахунок».