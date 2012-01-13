У жителя Дніпропетровська вилучили арсенал зброї

12 січня у Дніпропетровську працівники міліції ходi проведення комплексу оперативно-розшукових заходів виявили в одному із будинків у безробітного, раніше судимого 34-річного господаря арсенал зброї. Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Гу МВС у Дніпропетровській області.

Зловмисник зберігав вдома однозарядний саморобний пристрiй у виглядi кулькової ручки, пристосований для стрiльби патронами калiбру 5.6 мм; обрiз одноствольної мисливської рушницi iз вставкою для стрiльби патронами калiбру 5.6 мм та глушником. Також виявлено 4 різних пістолети, пристрiй для вiдстрiлу патронiв гумовими кулями з переробленим стволом, набої та комплектуючі частини до стрiлецької зброї.

Як пояснив затриманий вся вищевказана зброя та комплектуючi частини належать йому. Збирав він її для подальшої реставрацiї та випробовування на придатнiсть до стрiльби.

Наразі, вилучене направлене до НДЕКЦ для проведення дослідження.

За цим фактом слідчим відділом Ленінського райвідділу міліції порушено кримінальну справу за ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».