У горах Закарпаття заблукали туристи з Києва
10:14, 14 січня 2012Суспільство
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Шукають вже добу
На Закарпатті тривають пошуки 5 туристів із Києва, які 13 січня заблукали поблизу с. Пилипець Міжгірського району на горі Гемба.
Як повідомляє прес-служба МНС, до пошуково-рятувальних робіт залучено два відділення гірської пошуково-рятувальної частини МНС. Пошуки ускладнюються складними погодними умовами (сніг, пориви вітру).
Подія знаходиться на контролі Управління МНС у Закарпатській області.
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