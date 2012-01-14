У горах Закарпаття заблукали туристи з Києва

Шукають вже добу

На Закарпатті тривають пошуки 5 туристів із Києва, які 13 січня заблукали поблизу с. Пилипець Міжгірського району на горі Гемба. Як повідомляє прес-служба МНС, до пошуково-рятувальних робіт залучено два відділення гірської пошуково-рятувальної частини МНС. Пошуки ускладнюються складними погодними умовами (сніг, пориви вітру). Подія знаходиться на контролі Управління МНС у Закарпатській області.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter