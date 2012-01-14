Янукович сподівається на прихильність королеви

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав Королеву Данії МАРГРЕТЕ II з нагоди 40-ї річниці правління.

Текст вітання розміщено на офіційному сайті глави держави.

"Від імені народу України та від мене особисто прошу прийняти щирі вітання з нагоди 40-ї річниці Вашого правління. В Україні високо цінують традиційно дружній і конструктивний характер двосторонніх відносин з Королівством Данія. Велике значення для поглиблення співробітництва між нашими країнами мав офіційний візит в Україну Кронпринца Данії ФРЕДЕРІКА", - йдеться у привітанні.

В.ЯНУКОВИЧ висловив сподівання на подальшу прихильну увагу Королеви до розбудови українсько-данської співпраці в усіх сферах. Глава держави побажав МАРГРЕТЕ II міцного здоров`я і подальших успіхів у відповідальній державній діяльності, а "дружньому народові Данії – миру, добробуту та процвітання".

Як відомо, 1 січня Данія розпочала головувати у Європейському Союзі. Копенгаген головуватиме у ЄС шість місяців – до 1 липня 2012 року.