На хірургічний комплекс потрібно ще майже 100 мільйонів

На завершення будівельно-монтажних робіт хірургічного центру Вінницької обласної лікарні імені Пирогова потрібно ще близько 17 млн. грн.

Як повідомили УНІАН в управлінні преси та інформації Вінницької облдержадміністрації, про це сказав головний лікар Вінницької обласної лікарні імені Пирогова Олександр ЖУПАНОВ.

За його словами, на завершення будівельно-монтажних робіт на 5 тис. кв. м необхідно виділити та освоїти від 12 до 17 млн. грн. (з урахуванням монтажних матеріалів).

На повну укомплектацію приміщень корпусу (240 ліжок з обладнанням) необхідно майже 80 млн. грн.

Ввести в експлуатацію новий корпус лікарні планується до 21-ї річниці Незалежності України у серпні 2012 року.

Довідка УНІАН. Будівництво нового хірургічного корпусу було розпочато у 1992 році. Заклад розрахований на 240 стаціонарних місць. У корпусі передбачені палати на 1-3 особи. Щорічно у відділеннях нового корпусу будуть лікуватися близько 7 тисяч осіб.

Загальна вартість будівництва оцінюється в понад 200 млн. грн.