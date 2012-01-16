Директор-банкрут продав "на Кіпр" нафтобазу, склади й гаражі

На Тернопільщині викрили керівника підприємства, який незаконно заволодів десятьма об’єктами соціальної власності.

Як передає кореспондент УНІАН, в секторі громадських зв’язків обласного управління міліції повідомили, що 8 років тому в одному із сіл Теребовлянського району сільськогосподарське товариство власників земельних і майнових паїв визнали банкрутом. При цьому було припинено повноваження органів управління колективного господарства та призначено ліквідатора. Однак керівник збанкрутілого товариства у 2011-му році продав майно підприємства, на яке претендували кредитори, компанії, зареєстрованої на Кіпрі.

При цьому, як з’ясували працівники обласного управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю, директор вдався до шахрайства, вигадавши фінансові претензії до збанкрутілого товариства. На розгляд виконавчого комітету сільської ради керівник подав недостовірну інформацію, після чого на баланс іншого аграрного підприємства, перед яким начебто мало кредиторську заборгованість підприємство-банкрут, було передано будівлі пошти та бібліотеки, а також нафтобазу, склади, ремонтну майстерню, автогаражі, приміщення торгово-виробничого центру. Як тільки усе майно стало власністю іншого агропідприємства, воно за участю керівника збанкрутілого підприємства було продано закордонній компанії, зазначається у повідомленні.

У січні 2012 року правоохоронці затримали зловмисника. Щодо нього порушено кримінальну справу за ст. 364-1, ч. 2 (зловживання владою або службовим становищем), ст.190 ч. 4 (шахрайство), ст. 209 ч.1 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом), ст. 366 ч.2 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.