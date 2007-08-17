В Україні почалась ”епоха глибоководних археологічних досліджень”

Дві амфори, які були підняті вчора у Чорному морі з візантійського корабля, що затонув на глибині 140 метрів попередньо в другій половині 11-го століття, завтра відвезуть у Київ для консервації. Про це повідомив на прес-конференції у Севастополі директор Департаменту підводної спадщини України Сергій ВОРОНОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, “у Києві в лабораторних умовах має бути визначена формула, чим можна цю кераміку консервувати, щоб можна було виставити цей артефакт у музейних експозиціях”.

При цьому С.ВОРОНОВ зазначив, що виявлення візантійських кораблів „не таке вже й рідкісне явище”. Головна сенсація, “родзинка” цьогорічної експедиції полягає, за його словами, в тому, що буквально тиждень тому в Україні почалась епоха глибоководних підводних археологічних досліджень”. „Якщо досі такі дослідження проводилися на глибині до 40 метрів, і проводилися елементарні роботи з розвідки і розкопок, то цього разу роботи проводилися на глибині до 140 метрів. Вперше в історії української науки було виконано об’єм поставлених завдань на такій глибині, і виконано успішно”, - наголосив С.ВОРОНОВ. Крім того, додав він, „вперше комплекс підводних археологічних робіт виконано без участі людини, ці функції виконував телекерований підводний апарат „Геркулес”.

За словами С.ВОРОНОВА, „те, що ми побачили на глибині 140 метрів, є вражаючим. Раніше тільки спостерігався генеральний вантаж, це келихи плоскодонні, їх візуально видно близько 80 штук. Тобто, ми передбачаємо, що приблизно така ж кількість може бути під прошарком мулу”.

Він також повідомив, що вчені не розраховували виявити на такій глибині добре збереженими дерев’яні фрагменти. Водночас, наголосив С.ВОРОНОВ, „те, що відкрилось під мулом, нас частково вразило, оскільки збереглися і обшивки палуби, і палубні дошки, інші фрагменти...”

“Тобто, - зазначив С.ВОРОНОВ, - ми виявили повний комплекс, з яким ми можемо працювати не один рік, і ми сподіваємося, що і наступного року будуть найцікавіші відкриття на борту цієї пам’ятки”. Він також висловив сподівання, що за допомоги Президента України ближчим часом у Севастополі або в іншому місті Криму все ж таки відкриється морський музей України, який буде спеціалізований саме під артефакти і пам’ятки, підняті з дна моря.

Як зазначив С.ВОРОНОВ, „на сьогодні немає ні професійної лабораторії з консервації підводних артефактів, ні спеціалізованих музейних установ, які могли б прийняти собі на баланс габаритні підводні об’єкти”.

Як вважає С.ВОРОНОВ, на сьогодні ще не можна проведені роботи назвати „повноцінними археологічними розкопками, це лише розвідка об’єкту”. За словами вченого, “ми намагалися відповісти на низку запитань, основними з яких була ідентифікація, датування пам’ятки, ну й хоча б якась визначеність причин загибелі корабля, наявність і склад генерального вантажу, і, власне кажучи, до чого нам готуватися в наступні роки, коли вже будуть повноцінні, великомасштабні археологічні роботи.