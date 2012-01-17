На Черкащині батько зарізав 29-річну доньку

У місті Христинівка Черкаської області батько зарізав 29-річну доньку під час сварки.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС у Черкаській області, за словами батька, дочка тривалий час вела антисоціальний спосіб життя, була раніше судимою. У неї було на вихованні троє дітей, але вона ними не займалася і залишала на батьків, щоб не заважали їй пиячити.

Напередодні трагедії вона не ночувала вдома. Батько знайшов дочку у компанії і почав вимагати, щоб вона поверталась додому, до дітей. Між батьком і дочкою зав’язалась сварка, і батько вдарив її ножем.

Лікарі швидкої допомоги констатували у постраждалої ножове поранення. Пацієнтка померла по дорозі до лікарні.

Чоловіка затримано. Проти нього порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).