У Черкасах готові перейти на резервну воду

На КП «Черкаський водоканал» стурбовані аварією на очисній станції в Бортничах під Києвом.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі КП «Черкаський водоканал» з посиланням на директора Сергія ОВЧАРЕНКА, на підприємстві, яке забезпечує Черкаси водою, посилили контроль якості річкової води. Крім того, на підприємстві приготувалися до оперативного переключення на резервний водозабір, який розташований на річці Вільшанка. В той же час С.ОВЧАРЕНКО запевняє, що через аварію у Бортничах черкасцям хвилюватися не варто. Він переконаний, що київські колеги оперативно та якісно ліквідують наслідки непередбачуваної ситуації.

Як повідомляв УНІАН, вночі 17 січня сталася аварія на самопливному Лівобережному колекторі на території Бортницької станції аерації. На місці стався провал розмірами 10 на 10 метрів та глибиною 8 метрів. За інформацією офіційного сайту ПАТ "АК "Київводоканал", наразі аварію локалізовано.