ВО "Свобода" протестує проти передачі землі в Умані хасидам

В Умані Черкаської області 16 січня близько 300 правих активістів провели акцію протесту "Умань, повстань проти корупції та окупації".

Вони вимагали відставки міського голови Умані Юрія БОДРОВА, якого звинуватили у роздачі земельних ділянок іноземним громадянам, зокрема, хасидам-паломникам, повідомили УНІАН у прес-службі черкаської обласної організації ВО "Свобода".

Акцію протесту організували уманське відділення Комітету виборців України та Рада громадських організацій Умані.

Учасники акції протестували проти передачі земельних ділянок уманського заводу "Мегометр" і колишньої ветеринарної лікарні товариствам "Паломник" та "Уманська левада", які лобіюють, за їх словами, інтереси іноземців-хасидів. Крім того, вони висловили стурбованість тим, як вирішуються питання перебування хасидів під час паломництва до могили одного з основоположників хасидизму цадика Нахмана.

Учасники акції протесту ухвалили резолюцію, у якій висловили обурення діями керівництва Умані та Черкаської області, які, порушуючи вимоги законодавства, без обговорення з громадою фактично розпродають уманську землю і нерухомість іноземцям.

Жителі міста висловили недовіру міському голові Умані Ю.БОДРОВУ.

Торік активісти Ради громадських організацій Умані розпочали безстрокову акцію зі збору підписів за відставку міського голови Ю.БОДРОВА.