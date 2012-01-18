Як бути певним, що їси українське

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів і Центральний союз споживчих товариств України (Укоопспілка) розробили спеціальне маркування для якісних українських продуктів харчування. Про це повідомив на прес-конференції в Києві голова Держспоживінспекції Сергій ОРЄХОВ.

За його словами, продукти, маркіровані новою емблемою зі словами «З турботою про українське!», з'являться в продажу вже з 18 січня. С.ОРЄХОВ зазначив, що наявність емблеми на товарі буде гарантією того, що продукт якісний і вироблений з української сировини на українському підприємстві. Він підкреслив, що наклейка емблеми не здорожує продукцію і її нанесення - виключно добровільне бажання виробника.

За словами голови Укоопспілки Владислава ГОНЧАРЕНКА, підприємства Укоопспілки першими приєдналися до цієї ініціативи, й на сьогоднішній день уже 10 підприємств із 260, що входять до цієї організації, отримали право маркірувати свою продукцію новою емблемою. Він зазначив, що асортимент продукції, яка матиме нову емблему, наразі налічує 5 позицій, зокрема крупи, борошно, макаронні вироби, плодоовочеву консервацію й кондитерські вироби. В.ГОНЧАРЕНКО додав, що ця продукція буде доступна в першу чергу в роздрібній мережі Укоопспілки, яка розташована переважно в сільській місцевості. За його словами, це перший етап проекту, й надалі інші підприємства Укоопспілки приєднуватимуться до цієї ініціативи.

С.ОРЄХОВ зазначив, що до цієї ініціативи можуть приєднатися всі українські виробники й торгові мережі, але не кожен виробник зможе отримати право брендувати свої продукти цією емблемою. «Продукти повинні бути вироблені з української сировини й відповідати стандартам якості, що діють в Україні», - підкреслив він.

За словами ініціаторів акції, її головне завдання - надати можливість жителям України знати, де вироблено продукти харчування, які вони купують, й право вибору: купувати продукти українських виробників чи іноземні аналоги.