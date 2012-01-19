Художник з України в США отримав 200 років в'язниці

У США винесено вирок вихідцю з України, художнику в стилі графіті Максиму Гельману, який рік тому влаштував різанину в Нью-Йорку. Тоді від ножа емігранта загинули його вітчим, колишня дівчина зі своєю матір`ю і випадковий перехожий.

Суд засудив 24-річного вбивцю, який отримав прізвисько "бруклінський м`ясник" і "божевільний Макс", до 200 років тюремного ув`язнення, пише newsru з посиланням на газету The New York Daily News. Звинувачення складалося з 13 пунктів.

Виносячи вирок, суддя назвав Максима Гельмана "жорстоким злочинцем і соціопатом". Суд визнав мігранта винним у вбивствах ще в листопаді 2011 року.

Як випливає з матеріалів справи, першою жертвою Максима Гельмана став його прийомний батько, 54-річний Олександр Кузнєцов. Чоловік заступився за матір свого пасинка, який став її бити. Хлопцеві не сподобалося, що жінка відмовилася позичити йому свій автомобіль Lexus.

Зарізавши родича кухонним ножем, Гельман викрав заповітний Lexus і попрямував до будинку своєї колишньої подруги Олени Булченко. Там Гельман зарізав її 56-річну матір Анну Булченко, а потім 9 годин чекав повернення своєї 20-річної коханої. Коли в будинку з`явилася сама Олена, злочинець наніс їй 11 колото-різаних ран, від яких вона померла. Потім вбивця знову сів за кермо. Рухаючись на великій швидкості, він в`їхав в іншу машину і напав на її водія, який отримав кілька ножових поранень. Лікарям вдалося врятувати потерпілого.

Після аварії "божевільний Макс" сів у машину пораненого і збив 62-річного пішохода Стівена Таненбаума. Постраждалий помер у лікарні.

Потім Гельман напав на таксиста і ще одного водія, але обом пораненим вдалося вижити, передає NBC New York.

Наступного дня, 12 лютого, зловмисник з`явився на Манхеттені, де напав на двох пасажирів у метро, ​​завдавши їм ножові поранення. Одним з потерпілих виявився 41-річний тренер з бойових мистецтв Джозеф Лосіто.

До того часу в Нью-Йорку активно вівся розшук "бруклінського м`ясника". Завдяки опублікованим фотографіям підозрюваного пасажири метро впізнали Максима ще до нападу і повідомили про це в поліцію. Коли Гельман дістав ніж і почав діяти, у вагоні метро вже знаходилися поліцейські. Спочатку потерпілий Джозеф Лосіто повалив "скаженого Макса" ударом ноги, а потім його скрутили підоспілі поліцейські. Це сталося на станції "Таймс-сквер".

Додамо, що справу про напади в метро виділили в окреме провадження, оскільки ці злочини були скоєні в іншому районі. За них Максима Гельмана судитимуть окремо. По епізоду із замахом на вбивство Джозефа Лосіто йому загрожує 25 років тюремного ув`язнення.

За даними поліції, Гельман був наркоманом і близько десятка разів затримувався - в основному за графіті і наркотики.

На допитах затриманий за вбивства давав суперечливі показання і встановити точні мотиви його дій так і не вдалося. Коли Максима запитали, за що він убив чотирьох осіб, той відповів: "Тому що я так вирішив".

Зазначимо, що в недавньому інтерв`ю, яке брали у Гельмана у в`язниці, він зізнався у вбивстві ще шести чоловік, скоєних раніше. Хоча в кримінальній справі ці епізоди не фігурують, поліція перевіряє отриману інформацію.