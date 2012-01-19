445 киян звернулися до травмпунктів за останню добу

В Україні у зв’язку з випадінням снігу на 30% зросла кількість звернень громадян до травмпунктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив головний лікар Київської міської станції швидкої медичної допомоги та медицини катастроф Анатолій ВЕРШИГОРА.

Він наголосив, що за статистикою 2010-го року, із травмами різного характеру до “швидкої” звернулися понад 850 тис. українців. Сюди входять побутові, кримінальні, автомобільні, спортивні, виробничі травми та інші.

А.ВЕРШИГОРА зауважив, що в зимовий період люди травмуються не лише через власну необережність, але й іноді через неефективну роботу комунальних служб.

Зокрема, нагадав він, у Києві щодня працює 11 травмпунктів для дорослих та 2 – для дітей, куди щодня звертаються близько 350 дорослих та 30-35 дітей.

За інформацією А.ВЕРШИГОРИ, за останню добу до травмпунктів звернулися 445 осіб: 392 - дорослих та 53 дитини. “Люди просто падали на дорогах”, - додав він.

Лікар також зауважив, що падіння, особливо під час ожеледиці, може бути спричинене особливостями взуття.

“Ми звертаємо увагу на те, що в будь-якому випадку падіння, якщо є біль, деформація кінцівки або якісь інші симптоми, - обов’язково потрібно звертатися до лікаря” – наголосив А.ВЕРШИГОРА.

Також він закликав батьків уважніше ставитися до травмування дітей і не займатися самолікуванням.

А.ВЕРШИГОРА зауважив, що попередження травматизму має велике соціально-економічне значення, адже трапляються дуже тяжкі випадки травмування, які потребують тривалого та складного лікування.

Лікар нагадав, що для того, аби уникнути більш тяжких наслідків падіння, людина має згрупуватися, щойно відчує, що втрачає рівновагу.

Водночас А.ВЕРШИГОРА зазначив, що щороку на Водохреще біля місць, де проводяться традиційні купання, чергують карети “швидкої”. Проте, зауважив він, скарги саме через моржування до лікарів не надходять. Зігріватися “моржам” лікар радить чаєм або ж глінтвейном і в жодному разі не міцним алкоголем.