У центрі Дніпропетровська поцупили вуличні світильники
Вартістю 150 тисяч гривень
У центрі Дніпропетровська невідомі викрали 43 світильника вартістю 150 тис. грн.
Про це повідомив УНІАН заступник начальника Управління внутрішніх справ Дніпропетровська Володимир СІДЛЕЦЬКИЙ, за його словами, зникнення світильників, вмонтованих у землю для декоративного підсвічування дерев, виявили працівники комунального підприємства “Міськсвітло”.
За інформацією «Міськсвітла», світильники були виготовлені з надміцного скла товщиною 19 мм, яке використовується при виготовлення ілюмінаторів підводних човнів.
В.СІДЛЕЦЬКИЙ зазначив, що за фактом викрадення світильників міське управління міліції порушило кримінальну справу за ст. 185 ч. 3 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.
Справу розслідує оперативно-слідча група Бабушкінського райвідділу міліції та управління кримінального розшуку Дніпропетровська.