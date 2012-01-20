У центрі Дніпропетровська поцупили вуличні світильники

У центрі Дніпропетровська невідомі викрали 43 світильника вартістю 150 тис. грн.

Про це повідомив УНІАН заступник начальника Управління внутрішніх справ Дніпропетровська Володимир СІДЛЕЦЬКИЙ, за його словами, зникнення світильників, вмонтованих у землю для декоративного підсвічування дерев, виявили працівники комунального підприємства “Міськсвітло”.

За інформацією «Міськсвітла», світильники були виготовлені з надміцного скла товщиною 19 мм, яке використовується при виготовлення ілюмінаторів підводних човнів.

В.СІДЛЕЦЬКИЙ зазначив, що за фактом викрадення світильників міське управління міліції порушило кримінальну справу за ст. 185 ч. 3 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

Справу розслідує оперативно-слідча група Бабушкінського райвідділу міліції та управління кримінального розшуку Дніпропетровська.