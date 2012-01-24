Львів'яни знову протестують під міськрадою

Сьогодні у Львові відбулася чергова акція протесту проти запровадження у місті нової транспортної схеми.

Як передає кореспондент УНІАН, більше сотні львів’ян зібралися під стінами міської ради Львова з плакатами: „Досить знущатися з народу!”; „Старі маршрути: любимо вас, пам’ятаємо, цінуємо”; „Нова транспортна схема міста – відчуй себе туристом”; „Дякуємо меру Садовому за те, що не можемо доїхати додому!”.

Учасники акції вимагали ліквідації запровадженої з 1 січня транспортної схеми та відновлення старої схеми руху громадського транспорту у місті.

Вони заявили, що у разі незадоволення їхніх вимог скасувати нову транспортну схему, „через яку у місті утворився транспортний колапс”, львів’яни збиратимуться щотижня під стінами міської ради і вимагатимуть відставки мера Львова Андрія САДОВОГО.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня у Львові біля міської ради відбулася перша акція протесту житьлів міста проти запровадженої з 1 січня нової транспортної схеми.

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