Ракетний крейсер США прямує на Севастополь

У період з 26 січня по 1 лютого порти Севастополя та Одеси з неофіційними візитами відвідає ракетний крейсер ВМС США «Vella Gulf».

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-центрі Командування Військово-морських сил Збройних сил України.

Програмою візиту передбачені протокольні зустрічі командира американського корабля та супроводжуючих осіб у командуванні українських ВМС, Севастопольській міськдержадміністрації, командуванні Західної військово-морської бази українських ВМС, Одеській облдержадміністрації, а також з міським головою Одеси.

Як очікується, під час перебування корабля ВМС США у Севастополі українські та американські моряки на кораблях «Vella Gulf» і «Гетьман Сагайдачний», а також у Центрі пошукових і аварійно-рятувальних робіт ВМС України проведуть низку спільних тактичних занять і тренувань, спрямованих на подальшу підготовку екіпажів до протидії піратству на морі. Зокрема, заплановано спільні навчання з морської тактики, тренування і заняття по зв’язку, практичні тренування екіпажу американського корабля та представників ВМС України з питань використання обладнання боротьби за живучість. Крім того, відбудеться обмін досвідом медичного забезпечення, досвідом щодо організації фізичної підготовки на кораблях ВМС України і США.

Програма візиту передбачає проведення брифінгу для головних старшин ВМС України на борту корабля «Vella Gulf», відвідування американського корабля курсантами Військово-морського коледжу старшинського складу Академії ВМС ім. Нахімова, ліцеїстами Військово-морського ліцею. Як очікується, в окремі дні «Vella Gulf» з екскурсіями матимуть змогу відвідати і жителі і гості Севастополя.

Американські моряки здійснять ряд гуманітарних проектів, ознайомляться з визначними історичними місцями Севастополя і Одеси.

Представники кількохпроросійськихорганізаційСевастополявжезаявили,щовсілякоперешкоджатимуть візиту,протестуючипроти політикиСШАі блокуНАТО.