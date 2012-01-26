ЄБРР: українська економіка одна з найбільш вразливих для кризи

Українська економіка є однією з найбільш уразливих відносно кризи в єврозоні. Про це повідомив в інтерв'ю "Голосу Америки" експерт Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) Олександр ПИВОВАРСЬКИЙ.

"Україна - одна з найбільш уразливих економік СНД відносно кризи в єврозоні. І серед країн за межами ЄС Україна одна з найбільш уразливих економік», - відзначив він.

Проте, на його думку, економічна ситуація в Україні "в дещо кращому стані" сьогодні, ніж у 2008 році. За словами експерта, зараз немає такого перегріву економіки, який мав значні негативні наслідки, також фінансова система є стабільнішою.

З іншого боку, на думку О.ПИВОВАРСЬКОГО, Україна все ще має значний потенціал нестабільності, оскільки більшість її експорту - тільки сталь і продукція хімічної промисловості, в її економіці присутній значний рівень доларизації, Україна в плані експорту дуже залежна від кількох регіонів, її державний борг значно зріс порівняно з 2007-2008 роками.

У той же час, за словами ОА.ПИВОВАРСЬКОГО, уряд здійснив "кілька хороших кроків", зокрема пенсійну реформу, реформи податкового і бюджетного кодексів. Проте, як зазначає експерт, для інвесторів дуже важлива ситуація з інвестиційним кліматом, що залишається дуже складною.

Як повідомляв УНІАН, ЄБРР днями погіршив прогноз зростання ВВП України в 2012 році з 3,5% до 2,5% (у попередньому прогнозі очікуваний показник був погіршений з 4,5% до 3,5%). «Україна..., найімовірніше, відчує значний вплив кризи в єврозоні. Останні дані промислового виробництва вже свідчать про спад», - йдеться в повідомленні банку.

За попередніми даними уряду, зростання ВВП України в 2011 році склало 5,2%.

Державний бюджет України на 2011 рік був розрахований, виходячи із зростання ВВП на рівні 4,5%, інфляція – 8,9% (грудень до грудня попереднього року).