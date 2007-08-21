Чим займатиметься Державне агентство супроводу інвестпроектів

Міністерство регіонального розвитку і будівництва ініціює створення Державного агентства супроводу інвестиційних проектів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, 17 серпня ц.р. на засіданні робочої групи Мінрегіонбуду з питань підготовки до проведення Євро-2012 заступник міністра Ігор СОКОЛОВ зазначив, що необхідно створити Державне агентство супроводу інвестиційних проектів, яке здійснюватиме єдину, чітку інвестиційну політику і яке гарантуватиме інвесторам її стабільність.

Крім того, члени робочої групи висловили пропозицію щодо молодіжних містечок, будівництво яких дозволить розмістити учасників чемпіонату Євро-2012 в Україні, а надалі їх використовуватимуть як соціальне житло.

При цьому члени робочої групи вирішили скласти перелік пам`ятників архітектури, об`єктів історико-культурної спадщини Києва, Донецька, Дніпропетровська, Львова, Одеси, Харкова та об`єктів інфраструктури туристичної сфери, які будуть використані для формування туристичних маршрутів і обслуговування туристів і гостей при проведенні чемпіонату з футболу.

Всі надані пропозиції найближчим часом будуть допрацьовані і передані для розгляду Мінрегіонбуду.