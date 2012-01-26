Пожежа у бердянській поліклініці: евакуйовані більше 40 людей
19:53, 26 січня 2012Суспільство
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Причина - стара електроповодка?
У місті Бердянськ Запорізької області під час пожежі в поліклініці евакуйовано 41 людину.
Як повідомляє прес-служба МНС України, 25 січня об 11:25 на пункт зв’язку оперативно-диспетчерської служби порятунку МНС надійшло повідомлення про те, що в поліклініці на вул. Червоній у м. Бердянськ сталася пожежа.
Горіла електропроводка в старій електрощитовій, яка використовувалась як побутове приміщення.
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