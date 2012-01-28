Дожилися: труби на металобрухт вже почали красти податківці

Прокуратурою Городоцького району Хмельницької області порушено кримінальну справу щодо двох співробітників податкової міліції ДПА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Хмельницької області, справу порушено за ч. 1 ст. 365 та ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

З’ясовано, що податківці, зловживаючи службовим становищем та за попередньою змовою, здали на металобрухт 11 металевих труб, які належали одному із товариств з обмеженою відповідальністю і перебували у податковій заставі. Отримані за це кошти в сумі 45 тис. грн. зловмисники привласнили.

Податківці були викриті правоохоронцями під час спроби здати ще 19 труб.