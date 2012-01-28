Дожилися: труби на металобрухт вже почали красти податківці
13:07, 28 січня 2012Суспільство
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"Ділків" упіймали на другій партії
Прокуратурою Городоцького району Хмельницької області порушено кримінальну справу щодо двох співробітників податкової міліції ДПА.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Хмельницької області, справу порушено за ч. 1 ст. 365 та ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.
З’ясовано, що податківці, зловживаючи службовим становищем та за попередньою змовою, здали на металобрухт 11 металевих труб, які належали одному із товариств з обмеженою відповідальністю і перебували у податковій заставі. Отримані за це кошти в сумі 45 тис. грн. зловмисники привласнили.
Податківці були викриті правоохоронцями під час спроби здати ще 19 труб.
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