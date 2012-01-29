У Києві на Петрівці магазини ледь не провалилися під землю

В Києві на базарі "Петрівка" через сильний мороз прорвало тепломережі, повідомляє ТСН.

Не дивлячись на те, що температура на вулиці мінус 15, на базарі під ногами калюжі. Через те, що вода кілька днів вимивала з-під дороги ґрунт, на дорозі утворилося ціле провалля - крамниці ледь не пішли під землю.

Наразі на Петрівці проводять ремонтні роботи, прокладають пластикові труби. Охорона майже грудьми з обох боків перекривала шлях перехожим. Як розповіли місцеві торговці, подібна ситуація трапляється тут не вперше.

Тим часом, мороз рве тепломережі по всій столиці. Так, в іншому кінці столиці про дірку в землі зараз нагадує лише червоно-біла стрічка та дрібні уламки автівки. Але поруч із свіжим щебенем стоїть старенький жигуль, що напередодні саме на цьому місці пішов під землю і впав в окріп. Причина та сама - прорив труби. Власникові машини не пощастило, бо відшкодовувати збитки комунальники не збираються. Мовляв, сам винен, треба знати, де паркуватися.