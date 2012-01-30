У Луганську до дня пам'яті Героїв Крут відкрилася книжкова виставка

У Луганській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Горького до дня пам'яті Героїв Крут відкрилася книжно-ілюстративна виставка «Червоніє сніг на полі, де пролили кров герої».

Як передає кореспондент УНІАН, на експозиції представлені невідомі і маловідомі документи, матеріали, свідчення, спогади учасників бою, художні твори, публіцистика.

У 1918 році під селом Крути (нині - Чернігівська область) відбувся бій між загонами більшовиків, що значно перевищували в силі, і 300 київськими студентами, гімназистами і курсантами, котрі встали на захист Української Народної Республіки. Пізніше останки загиблих перепоховали на Аскольдовій могилі в Києві. День пам'яті героїв Крут відзначають в Україні 29 січня.