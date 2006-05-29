Кому дістануться 15,7 тисяч нових квартир

В Україні в першому кварталі 2006 року забудовники всіх форм власності ввели в експлуатацію 15,7 тис. квартир загальною площею 1 млн. 690,9 тис. кв. м. Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

За даними Держкомстату, середній розмір квартири становить 105,7 кв. м загальної площі, при цьому в сільській місцевості - 146,9 кв. м, в міських поселеннях - 97,3 кв. м загальної площі.

Серед побудованих квартир переважають трикімнатні - 31,5% від загальної кількості, або 4 тис. 946 квартир. Далі йдуть чотирикімнатні - 27,6%, або 4 тис. 333 квартири, двокімнатні - 25,9%, або 4 тис. 66 квартир, і однокімнатні - 15%, або 2 тис. 355 штук.

Довідка УНІАН. Житловий фонд України перевищує 1 млрд. 40 млн. кв. м.

Україна в 2005 році, порівняно з 2004 роком, збільшила обсяг здачі в експлуатацію житла на 3,3% - з 7 млн. 566 тис. кв. м до 7 млн. 816 тис. кв. м. Починаючи з 1980 року, максимальна кількість житла в Україні була здана в 1987 році - 21,3 млн. кв. м, потім до 2001 року спостерігався спад.