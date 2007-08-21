Невідомі ”кіпріоти” купили частину Київенерго

Раніше ніде не згадувана компанія Trelodia Investments Limited (Кіпр) стала власником 13 млн. 798 тис. 441 іменної акції ВАТ Київенерго, що становить 12,73% статутного фонду енергокомпанії.

Таку інформацію оприлюднило Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку при Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку України з посиланням на дані хранителя цінних паперів Київенерго.

Агентство також повідомило, що номінальним утримувачем 13 млн. 798 тис. 441 акції АТ з кінця травня поточного року був АБ Хрещатик (Київ), не уточнивши, хто раніше володів цими акціями.

Як повідомлялося, Київська міська рада весною 2007 року передала 13 млн. 798 тис. 441 акцію Київенерго, що належать територіальній общині столиці, до статутного фонду ЗАТ Компанія Київенергохолдинг.

Корреспондент.net