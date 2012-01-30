В УПЦ МП переконують, що «у Церкві все спокійно»

Засідання Священного Синоду Української православної церкви (Московського патріархату), що відбулося 26 січня, пройшло у відповідності до Статуту і регламенту УПЦ. Всі рішення, що були прийняті, - законні і канонічні.

Про це в інтерв’ю «УНІАН-Релігії» повідомив прес-секретар предстоятеля УПЦ, глава Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП протоієрей Георгій КОВАЛЕНКО.

«Законні – тому, що прийняті у відповідності до Статуту про управління УПЦ. Канонічні – тому, що прийняті одноголосно усіма членами Священного Синоду, які поставили свої підписи під журналами Синоду», - пояснив отець Георгій.

За словами прес-секретаря УПЦ, місце проведення Священного Синоду УПЦ обирали члени Священного Синоду.

«Вони прийняли рішення проводити Синод в Митрополії… Якби стан здоров’я Блаженнішого Митрополита Володимира дозволяв йому головувати на засіданні Священного Синоду, він би обов’язково був на Синоді», - зазначив Г.КОВАЛЕНКО.

При цьому він пояснив, що в Статуті УПЦ прописано, що «якщо предстоятель з якихось причин не може очолити засідання Священного Синоду, його проводить тимчасово (!) головуючий в Священному Синоді».

«Цю функцію, згідно зі Статутом, виконує старший за хіротонією постійний член Священного Синоду. На сьогодні – це митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел», - сказав Г.КОВАЛЕНКО.

Водночас він пояснив, що в Статуті УПЦ немає положення, що рішення Синоду, який відбувається за відсутності предстоятеля, мають бути затверджені предстоятелем.

«Гіпотетично кажучи, якщо навіть предстоятель, що проводить Синод, не згоден з більшістю в Синоді, він має підписати журнали Синоду і виконувати рішення Синоду. У предстоятеля немає права одноосібно скасовувати рішення Священного Синоду. Таке право має Собор єпископів УПЦ та Собор Української православної церкви», - зазначив прес-секретар УПЦ.

При цьому отець Георгій спростував інформацію про відсторонення предстоятеля УПЦ від справ.

«У Церкві все спокійно. Всі розмови про узурпацію церковної влади Синодом - не більше ніж плітки. Я не бачу конфлікту між предстоятелем і Священним Синодом. Та він і неможливий», - впевнений Г.КОВАЛЕНКО.

За словами прес-секретаря УПЦ, «сьогодні Церква є єдиним і об’єднаним в молитві за найскоріше одужання митрополита Володимира, щоб нам разом з ним відсвяткувати цьогоріч 20-річчя його предстоятельського служіння».

Як повідомляв УНІАН, 26 січня відбулося перше в цьому році засідання Священного Синоду Української православної церкви (Московського патріархату). Засідання пройшло під головуванням митрополита Одеського та Ізмаїльського Агатангела, бо стан здоров`я предстоятеля УПЦ митрополита Володимира не дозволив йому очолити засідання Священного Синоду.

Серед найголовніших рішень Священного Синоду від 26 січня: створення комісії для внесення змін до статуту про управління УПЦ - під головуванням митрополита Донецького і Маріупольського Іларіона; тимчасове управління Київською єпархією доручено митрополитові Вишгородському та Чорнобильському Павлу, контролювати будівництво Кафедрального собору на честь Воскресіння Христового та Духовно-просвітницького центру УПЦ доручено митрополиту Черкаському і Канівському Софронію.

Події навколо останнього Священного Синоду та рішення, прийняті на ньому, викликали палку дискусію у суспільстві.