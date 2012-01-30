В УНІАН розкажуть, як отримати «посвідку на проживання» в Європі

В рамках Лабораторії “Зроби себе сам” в УНІАН 9 лютого відбудеться семінар “Практичні аспекти купівлі нерухомості та отримання «посвідки на проживання» в Європі”.

Одним із наслідків останньої фінансової кризи стало падіння цін на житлову нерухомість. Відповідно, попит на закордонне житло зріс в середньому на 30% впродовж останніх двох років.

Під час семінару "Практичні аспекти купівлі нерухомості та отримання ВНП «посвідки на проживання» в Європі" експерти розкажуть про тонкощі системи отримання українцями посвідок на проживання в країнах ЄС.

Семінар проводять представники відділу закордонної нерухомості компанії «Гольфстрім+» та представники департаменту міграційного права юридичної компанії «ОМП» за підтримки Конфедерації будівельників України.

Докладніше про семінар можна прочитати тут.

У соціальних мережах проект можна знайти на сторінці Facebook - Лабораторія “Зроби себе сам”.

Семінари проходять в агентстві УНІАН за адресою: Київ, Хрещатик, 4.

Запис на семінари проводиться за телефоном: (067) 133-20-00 або за електронною поштою: sam@unian.net.

Для отримання інформації про тренінги та інші заходи у рамках роботи лабораторії, повідомте про це на адресу: sam@unian.net для підключення на розсилку.